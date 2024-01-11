С начала года с улиц Казани вывезли 75 тысяч тонн снега

С начала года с казанских улиц вывезли 75 тысяч тонн снега. Их доставили на снегоплавильные станции города, которые работают с четырехкратной перегрузкой. Всего с начала зимы с территории Казани вывезли 450 тысяч тонн снега, сообщает пресс-служба мэрии.

За первые дни нового года, когда выпало 12 миллиметров осадков, дорожные службы работали круглосуточно. В среднем за сутки в уборке улиц было задействовано 490 единиц спецтехники.

Мэр Казани Ильсур Метшин высоко оценил работу коммунальных и дорожных служб. Несмотря на сложные погодные условия, серьезных происшествий допущено не было. Однако есть замечания по уборке тротуаров и жалобы горожан.

— Будем их отрабатывать в рабочем режиме. В целом управляющие компании, подрядные организации справились с задачей по вывозу снега и мусора в праздничные и выходные дни, — сказал Метшин во время посещения снегоплавильной станции на улице Несмелова.

По данным Гидрометцентра Татарстана, на начало января выпало 157 миллиметров осадков, тогда как в конце февраля прошлого года — 161 миллиметр.

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