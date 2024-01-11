Жительница Казани стала жертвой мошенников при попытке забронировать поездку
Полиция Казани расследует факт мошенничества в отношении 36-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что воспользовалась интернет-сервисом для поиска попутчиков, чтобы добраться до соседнего города.
Как выяснилось, после общения в чате злоумышленник отправил женщине ссылку, в результате перехода на которую с ее счета было списано более 11 тысяч рублей. Когда она попыталась связаться с «водителем», тот уже был недоступен.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК России).
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