В Татарстане сохранятся снег, метель и сильный ветер

Ближайшей ночью в Татарстане ожидается сильный ветер с порывами до 15—20 метров в секунду, а местами до 23 метров в секунду. Прогнозируются снег и метели. Ночные температуры составят от -16 до -21 градусов, а дневные от -11 до -16 градусов.

В субботу и воскресенье в республике будет небольшой снег. Днем 13 января ожидается до -22 градусов, а 14 января потеплеет до -18 градусов.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели существенных осадков в Татарстане не предвидится, а дневной температурный фон составит от -10 до -15 градусов.

Во вторник республика окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет снег, метели и порывистый ветер. Ночные температуры будут в пределах -10...-15 градусов, а дневные — -3...-8 градусов.

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