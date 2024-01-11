В Казани произошло ДТП с пятью пострадавшими

Сегодня утром на Матюшинском тракте в Казани произошло серьезное ДТП. В результате аварии пострадали пять человек.

По информации ГИБДД, 34-летняя женщина за рулем автомобиля Chery не справилась с управлением — ее машину развернуло. За ней следовал Ford, водитель которого столкнулся с автомобилем той же марки.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование. Всех пострадавших госпитализировали.

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