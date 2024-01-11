Александр Большунов выиграл гонку на Кубке России по лыжам в Казани

Александр Большунов стал победителем гонки свободным стилем на V этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани. Лыжник преодолел дистанцию в 15 километров за 34 минуты и 46,5 секунды.

Второе место занял Артем Мальцев, отстав от лидера на 46,9 секунды. Третьим пришел Савелий Коростелев с отставанием в 53,1 секунды.

Всего в соревновании приняли участие более 100 спортсменов. Этап Кубка России проходит на базе лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» в Казани.

Александр Большунов — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски. Двукратный победитель и серебряный призер чемпионатов мира по бегу на роликовых лыжах.

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