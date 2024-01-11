В новогодние праздники по трассе М-12 зафиксировали почти 740 тысяч проездов

С 29 декабря по 8 января 2024 автомобилисты совершили почти 740 тысяч поездок по трассе М-12 «Восток». Самым популярным участком дороги оказался обход Балашихи в Московской области — 259 тысяч проездов.

Второй по популярности участок — от ЦКАД до Орехово-Зуево, открытый в прошлом году. Количество проездов здесь более чем втрое превысило показатели прошлых новогодних праздников.

Также отмечается рост трафика на участке трассы в обход Петушков и Лакинска во Владимирской области. С открытием этого участка в декабре прошлого года количество проездов выросло почти вдвое в сравнении с прошлым годом.

Всего с момента открытия движения по М-12 от Москвы до Арзамаса было зафиксировано около 6 млн проездов.

В этом году по М-12 «Восток» можно будет доехать уже до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени. Эта дорога станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия» длиной 12 000 км от Санкт-Петербурга до Владивостока.

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