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ЦИК России сформировал комиссию для электронного голосования на президентских выборах

12:33, 11.01.2024

Центризбирком России сформировал территориальную избирательную комиссию для проведения дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) в ходе предстоящих выборов президента. Такое решение приняли на заседании комиссии в четверг.

В состав комиссии включили 12 человек. Речь идет о представителях политических партий и Общественной палаты. Комиссию возглавит сопредседатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов, пишет ТАСС.

Поучаствовать в электронном голосовании смогут порядка 38 млн избирателей. Проголосовать онлайн смогут жители 29 регионов. Татарстана в списке нет.

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