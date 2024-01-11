Пассажирка грузовика погибла в ДТП на трассе М-7 в Татарстане

В Актанышском районе Татарстана на 1 130 километре автодороги М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых автомобилей — FAW и Scania. Об этом сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, водитель FAW выехал на встречную полосу, где столкнулся с Scania. В результате аварии водитель FAW был доставлен в больницу, а его пассажирка погибла на месте происшествия.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

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