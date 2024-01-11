Элла Памфилова: «На данном этапе 11 человек участвуют в избирательной кампании»

На пост президента России претендует 11 человек. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

— На данном этапе у нас 11 человек участвует в избирательной кампании, правда, на разных пока стадиях. Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения, — рассказала она на пресс-конференции.

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин стал первым кандидатом, который подал документы в Центральную избирательную комиссию. Он будет участвовать как самовыдвиженец.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».