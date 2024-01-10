Пожар в Альметьевском районе Татарстана унес жизнь человека

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Альметьевском районе Татарстана утром 10 января произошел пожар, который унес жизнь мужчины 1990 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Все случилось в селе Тайсуганово. Горел частный бревенчатый дом размером 6 х 5 метров, площадь пожара составила 30 кв. м.

Пожарные спасли мужчину 1991 года рождения — брата погибшего. Тело погибшего мужчины обнаружили в ходе разбора сгоревших конструкций дома.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В качестве основных версий причины пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем при курении и проблемы с электрооборудованием. Разбирательство продолжается.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко