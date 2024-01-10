Пожар в Альметьевском районе Татарстана унес жизнь человека
В Альметьевском районе Татарстана утром 10 января произошел пожар, который унес жизнь мужчины 1990 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Все случилось в селе Тайсуганово. Горел частный бревенчатый дом размером 6 х 5 метров, площадь пожара составила 30 кв. м.
Пожарные спасли мужчину 1991 года рождения — брата погибшего. Тело погибшего мужчины обнаружили в ходе разбора сгоревших конструкций дома.
В качестве основных версий причины пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем при курении и проблемы с электрооборудованием. Разбирательство продолжается.
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