«Ак Барс» обыграл «Барыс» в матче чемпионата КХЛ

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

«Ак Барс» одержал победу над «Барысом» в очередном матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ. Игра в «Татнефть Арене» завершилась со счетом 1:0.



В первом периоде — без голов. Второй период оказался ярким по созданным моментам. В третьем периоде у казанцев было значительное преимущество. Игроки «Ак Барса» нанесли девять бросков в створ.

Матч перешел в овертайм, но и там соперникам не удалось выявить сильнейшего. Тогда провели серию послематчевых бросков, которая стала для «Ак Барса» первой в сезоне. Команды выполнили девять бросков на двоих, единственную попытку реализовал Кирилл Семенов, а Тимур Билялов отразил четыре броска «Барыса».

7 января ХК «Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Счет игры составил 2:1 в пользу казанской команды.

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Маргарита Головатенко