«Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» в матче чемпионата КХЛ
ХК «Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Счет игры составил 2:1 в пользу казанской команды.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Райли Барбер и Семен Кошелев. У екатеринбурского ХК отличился Сергей Широков.
Казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице Востока — она набрала 56 баллов. «Автомобилист» идет четвертым с 59 очками.
В следующий раз казанцы встретятся 9 января с ХК «Барыс».
5 января хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Адмирал». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.
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