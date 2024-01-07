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«Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» в матче чемпионата КХЛ

19:34, 07.01.2024
«Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» в матче чемпионата КХЛ
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

ХК «Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Счет игры составил 2:1 в пользу казанской команды.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Райли Барбер и Семен Кошелев. У екатеринбурского ХК отличился Сергей Широков.

Казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице Востока — она набрала 56 баллов. «Автомобилист» идет четвертым с 59 очками.

В следующий раз казанцы встретятся 9 января с ХК «Барыс».

5 января хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Адмирал». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.

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Галия Гарифуллина
СпортХоккей Татарстан
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