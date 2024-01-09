В Казани на улице Баумана появились предупреждения об уловках мошенников

На улице Баумана у здания «Отделения Банка России — Национального банка по Татарстану Волго-Вятского главного управления Банка России в Казани» появился просветительский проект «Киберграмотность в призме города», сообщает пресс-служба отделения.



На главной улице города появились яркие плакаты, которые предупреждают о распространенных уловках мошенников, объясняют, как распознать фишинговые сайты и безопасно совершать онлайн-покупки. На плакатах есть информация, что делать, если похитили деньги с карты, и как защитить свои финансы.

— Безналичные платежи — это быстро и удобно. Но при этом важно, чтобы они были безопасными. Наш проект помогает гражданам знакомиться с основами киберграмотного поведения. Это еще один шаг на пути к развитию культуры финансовой грамотности в регионе, — отметил управляющий Национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Мошенники стали активнее использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками операторов мобильной связи. Жалобы на подобные звонки в декабре увеличились на 30%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко