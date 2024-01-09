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Китай хочет укреплять сотрудничество с Россией

09:58, 09.01.2024
Китай хочет укреплять сотрудничество с Россией
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Китай намерен продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества с Россией и взаимное доверие двух государств. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

— Между сотрудничеством и конфронтацией мы непоколебимо выбираем сотрудничество. Отношения между крупными государствами влияют на стабильность мирового порядка, и Китай всегда считал, что крупные державы должны иметь высокие стремления и нести большую ответственность, — приводит его слова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Поднебесная выступает против соперничества и конфронтации между крупными державами.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В декабре руководители пяти китайских компаний представили сотрудникам Минпромторга Татарстана возможности своих предприятий. В столице республики стороны обсудили возможное сотрудничество.

Айрат Назипов
Бизнес Татарстан
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