В Южной Корее сообщили о планах запуска разведывательных спутников в апреле и ноябре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Республика Корея планирует запустить два разведывательных спутника в 2024 году с помощью американской компании SpaceX с территории США. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что запуск планируется осуществить на ракетах Falcon 9 с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида в апреле и ноябре.

В начале декабря 2023 года Корея запустила первый разведывательный спутник собственной разработки с помощью компании SpaceX с базы в штате Калифорния. Республика планирует запустить еще четыре таких аппарата до 2025 года.

Напомним, сегодня ракета-носитель Vulcan Centaur стартовала во Флориде с аппаратом Peregrine, который должен совершить посадку на Луну. Это первый испытательный полет создаваемой с 2014 года ракеты-носителя.

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Максим Кокунин