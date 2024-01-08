В США стартовала ракета с аппаратом для посадки на Луну

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ракета-носитель Vulcan Centaur стартовала во Флориде с аппаратом Peregrine, который должен совершить посадку на Луну. Об этом сообщает «РИА Новости».

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был дан в расчетные 02.18 (10.18 мск). Это первый испытательный полет создаваемой с 2014 года ракеты-носителя.

Vulcan должна прийти на смену используемым ULA сегодня оснащенной российскими двигателями РД-180 ракете-носителю Atlas V, а также Delta IV и Delta Heavy.

В конце августа посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» осуществил мягкую посадку на поверхности Луны. Таким образом, Индия успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны и стала четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).



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Максим Кокунин