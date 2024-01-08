Троих офицеров ФСБ России обвинили в получении взяток на 5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Трое офицеров управления «М» ФСБ России обвиняются в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

— Главное следственное управление СК РФ расследует дело в отношении трех сотрудников управления «М» ФСБ: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Ушакову также предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения).

— Манышкин и Царев заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления, они находятся под домашним арестом. Ушаков взят под стражу, — заключил он.

В 235-м гарнизонном военном суде подтвердили информацию о домашнем аресте сотрудников ФСБ Царева и Манышкина, однако от других комментариев отказались.

Напомним, в декабре Басманный суд Москвы арестовал начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко до февраля 2024 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.



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Максим Кокунин