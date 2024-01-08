В Госдуме предложили сделать обязательной сдачу нормативов ГТО в школах

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО в школах обязательной, с таким предложением к министру просвещения России Сергею Кравцову обратился депутат Сергей Колунов. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Предлагается предусмотреть при разработке образовательных программ по данному предмету [физкультуре] обязательную сдачу нормативов ГТО всеми обучающимися, за исключением имеющих противопоказания по состоянию здоровья <...> На основании изложенного прошу вас поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации по данному вопросу, — сказано в обращении.

По словам Колунова, именно физкультурно-спортивный комплекс ГТО выступал нормативной основой правильного физического воспитания детей и подростков в советское время, когда нормы ГТО сдавали миллионы людей.

Напомним, казанцы могут принять участие в «Народных играх ГТО — 2024». Прием заявок стартует 20 января и продлится до 5 февраля.

Участникам игр нужно записать и отправить видео с выполнением комплекса упражнений. Присоединиться к соревнованиям могут школьники и студенты, профессиональные спортсмены и любители. Результаты станут известны 20 февраля.

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Максим Кокунин