Казанцы смогут подать заявки на участие в «Народных играх ГТО» с 20 января

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Казанцы могут принять участие в «Народных играх ГТО — 2024». Прием заявок стартует 20 января и продлится до 5 февраля, сообщает пресс-служба мэрии.

Участникам игр нужно записать и отправить видео с выполнением комплекса упражнений. Присоединиться к соревнованиям могут школьники и студенты, профессиональные спортсмены и любители. Результаты станут известны 20 февраля.

Победителей определят в пяти категориях: «Юниоры», «Первая попытка», «Любители», «Продвинутые», «Профессионалы». В каждой номинации разыграют призовой фонд. Победителей также ждут медали, дипломы и подарки.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В прошлом году Казань выделила на организацию и проведение городского мероприятия «Игры долголетия. Жизнелюб» почти 3,2 млн рублей.



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Айрат Назипов