Генпрокуратура России в 2023 году выявила более 300 сайтов с призывами к финансированию ВСУ

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Генпрокуратура России в прошлом году выявила более 300 сайтов с призывами к финансированию ВСУ, все они были блокированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

— Существенную помощь прокурорам оказали изменения в ст. 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В них выделен отдельный признак противоправных публикаций, содержащих призывы к финансированию противника (в основном ВСУ). На этом основании заблокировано 306 сайтов, — рассказали в Генпрокуратуре.

Согласно законодательству, к нарушающей закон информации отнесена «информация, содержащая предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Российская Федерация, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования».

В октябре в России предъявили обвинение фигуранту первого в России уголовного дела о государственной измене в виде финансирования Вооруженных сил Украины через криптовалюту.

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Максим Кокунин