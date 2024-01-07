WSJ: Израиль пытается получить контроль над коридором между Египтом и Газой

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Израиль сделал Каиру предложение установить вдоль коридора между Египтом и сектором Газа датчики. Кроме того, Тель-Авив просит право право посылать наблюдательные дроны в случае их срабатывания, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных египетских чиновников.

— Израиль предложил установить датчики вдоль Филадельфийского коридора — участка подконтрольной Египту земли на границе с Газой... Израиль... также предложил непосредственно предоставлять уведомления в случае срабатывания датчиков и право посылать разведывательные дроны в этот район, — сказано в сообщении газеты.

По мнению Израиля, коридор был нужен палестинскому движению ХАМАС для ввоза через туннели вооружения и людей. Сейчас израильские власти хотят заранее узнать о возможных попытках восстановить туннели.

Как рассказали должностные лица, Каир ответил, что такая возможность будет рассмотрена, но отправление уведомлений или одобрение отправки дронов нарушит суверенитет Египта. По словам чиновников, переговоры еще ведутся.

Напомним, МИД Израиля дал поручение своим посольствам в других странах призвать дипломатов и политиков выступить с заявлениями против дела ЮАР в Международном суде ООН. По нему Тель-Авив обвиняется в совершении геноцида в Газе.

Число погибших после эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа с 7 октября 2023 года приблизилось к 22,5 тыс. человек. Пострадали по меньшей мере еще 57 614 человек, большинство из них — женщины и дети. Еще около 7 тыс. человек пропали без вести и, предположительно, погибли под обломками своих домов.



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Галия Гарифуллина