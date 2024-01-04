В ходе палестино-израильского конфликта погибли почти 22,5 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Число погибших после эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа с 7 октября 2023 года приблизилось к 22,5 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на данные министерства здравоохранения анклава.

— За последние 90 дней в результате израильских атак на сектор Газа погибли 22 438 палестинцев, — говорится в сообщении.

Пострадали, по меньшей мере, еще 57 614 человек, большинство из них — женщины и дети. Еще около 7 тыс. человек пропали без вести и, предположительно, погибли под обломками своих домов.



realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

За минувшие сутки в Газе погибли 125 человек, пострадали — более 300.



На этой неделе Израиль отказался от нового соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Уточняется, что такое предложение Израилю поступило от египетских и катарских посредников 31 декабря.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ расширяет военные операции в секторе Газа. По его мнению, это решение позволит ликвидировать ХАМАС. Он добавил, что операция потребует времени. Однако израильская армия не остановится, пока не добьется военной победы, резюмировал он.

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Илина Хакимова