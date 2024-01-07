На трассе М-7 в Татарстане загорелся грузовик — водителя госпитализировали

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сообщение о горении грузового автомобиля на автодороге М-7 «Волга» поступило в воскресенье, 7 января, в 10:50. Водителя госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Кабина грузового автомобиля DAF загорелась на парковке гостиницы в Тукаевском районе Татарстана, на 1065 км автодороги М-7 «Волга». Площадь открытого горения составила пять квадратных метров. Пожарные ликвидировали огонь в 11:15.

32-летний водитель получил ожоги тела второй степени (20%), а также верхних дыхательных путей. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при приготовлении пищи на газовой горелке.

В ноябре в Советском районе Казани возле торгового центра «Южный» сгорел автомобиль Land Rover. Машина загорелась прямо во время движения по проспекту Победы. Площадь пожара составила 1,5 метра, однако уже спустя 12 минут после вызова пожарным удалось ликвидировать огонь.

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Галия Гарифуллина