В Пекине открыли выставку российского художника

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В национальном художественном музее Китая состоялся «Многоликость мира». На выставке представлены работы российского живописца Валерия Леднева.

Как сообщили в пресс-службе МИД России, в открытии выставки участвовал российский посол в Пекине Игорь Моргулов. Мероприятие посетили заместители министра культуры и туризма Китая Ли Кунь и Лу Инчуань, специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

Моргунов подчеркнул, что лидеры двух стран в новогодних поздравлениях друг другу заявили о проведении в 2024-м и 2025-м перекрестных годов культуры. «Многоликость мира» открыла обширную программу двусторонних мероприятий.

Выставка в Пекине будет открыта до 16 января. Экспозиция включает в себя 101 работу Леднева, в числе которых портреты и пейзажи.

Напомним, 20 декабря прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным предложил провести Годы российско-китайской культуры.

— Обе стороны должны успешно провести Годы культуры Китая и России в ближайшие два года, больше планировать и больше проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент общественного мнения дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение, — сказал он.

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Галия Гарифуллина