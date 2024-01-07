Тяжелая техника сносит остатки винокуренного завода маркизов Паулуччи

Фото: realnoevremya.ru

Жители деревень Гребени и Нариман Верхнеуслонского района обеспокоены нашествием тяжелой техники, которая, по их словам, «утюжит» руины Винокуренного завода маркизов Паулуччи. Известно, что на этом месте планируется возвести туристический комплекс.

Информация о приезде техники появились вчера в местных чатах. Приехавшие рабочие указала, что техника будет работать и дальше.

«Реальное время» рассказывало об истории этих зданий. Владела ими маркиза Елизавета Михайловна Паулуччи из московского рода Мартыновых. В конце XIX маркизы возвели здесь завод. Также они разводили на берегу сады, занимались благотворительностью… Революция застала их за рубежом.

В конце ноября 2023 года бывший спиртзавод, входивший в состав памятников в 2002 году, нецелесообразно включать в реестр объектов культурного наследия народов РФ. К такому выводу пришли эксперты Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия после выезда на место.

С 1986 году он пустовал, а с начала нового века начал обрушаться, десять лет назад неизвестные разобрали его каменные стены.

Дом управляющего. realnoevremya.ru/Лариса Лукьянова

При этом рядом с заводом находится дом управляющего Медведева, который в реестр входит. В комитете заявили, что по поводу согласование оценку воздействия на памятник обращений не поступало.

— Основание завода представляет собой уникальную систему распорных сводов, имеющих внушительный фундамент, — говорит градозащитник Марья Леонтьева. — Для склона это, практически, укрепление берега и защита от сползания.

Как удалось выяснить, расчисткой занимаются некоторые инвесторы, которые на территории в четыре гектара хотят построить здесь туристический комплекс, который был согласован на уровне концепции — но с требованием сохранения всех исторических построек (со статусом и без). Глава поселения и представители исполкома уже выехали на место.