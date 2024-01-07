Андрей Рублев стал победителем турнира в Гонконге

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео US Open Tennis Championships/YouTube.com

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир в Гонконге. Об этом пишет «РИА Новости».

В финале Рублев одержал победу над финном Эмилем Руусувуори со счётом 6:4, 6:4. Они играли на протяжении одного часа 18 минут. Призовой фонд турнира составляет более 660 тысяч долларов.

Для 26-летнего российского спортсмена это 15-й титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в карьере и первый — в этом году.

Напомним, в ноябре 2023 года Андрей Рублев занял пятое место в топ-50 мирового рейтинга теннисистов. Он набрал 4 805 очков.



Выше всех россиян расположился Даниил Медведев. Первая ракетка страны занимает третье место — 7 200 очков. Карен Хачанов остался в топ-15 (2 520). Не изменились позиции у Аслана Карацева (1 193) и Романа Сафиуллина (1 122), которые расположились на 35-м и 39-м местах.

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Галия Гарифуллина