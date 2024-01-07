Сегодня в Казани облачно с прояснениями и до -20 градусов

В воскресенье, 7 января, в Казани ожидается аномально холодная и облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Такой прогноз погоды дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в столице республики ожидается от -18 до -20 градусов. Ветер северо-западный, западный 3—8 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -16 до -21 градуса. Утром температура при прояснениях может опускаться до -29˚С. На дорогах также ожидается гололедица.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. С 4 по 9 января среднесуточные температуры воздуха будут составлять от -18 до -25 градусов. Сегодня утром на территории республики и в Казани местами ожидается понижение температуры воздуха до -25..-30 градусов (в Казани до -26˚С).



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Галия Гарифуллина