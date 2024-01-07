В России с апреля этого года будут действовать новые правила сдачи на права

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Обновленный регламент сдачи экзамена на водительские права вступит в силу 1 апреля этого года, пишет «РИА Новости». Согласно новым правилам, кандидат в автомобилисты получит оценку «не сдал», если наберет семь штрафных баллов. Раньше их число равнялось пяти.

Помимо этого, будет действовать перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортными средствами и выдаче водительского удостоверения. Не будут допущены к сдаче экзаменов граждане, не имеющие права на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутые административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования.

Помимо этого, будут разработаны основания для приостановления экзаменов и выдачи водительских прав. Например, если в процессе сдачи истек срок действия паспорта гражданина России или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медицинского документа.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Не могут сдать испытания и получать водительское удостоверение граждане, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военкомата.

Напомним, водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на 3 года. Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.

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Галия Гарифуллина