NYT: США скоро не смогут снабжать Украину боеприпасами для комплексов Patriot

В скором времени Вашингтон не сможет обеспечивать украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, заявила газета The New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома и Пентагона.

По их мнению, возможности США поставлять в Киев Украину ракетами-перехватчиками для зенитных ракетных комплексов Patriot будут исчерпаны. Стоимость таких боеприпасов составляет «от $2 до $4 млн за штуку».

Напомним, на 22 января Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия Киеву. Информацю подтвердил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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Галия Гарифуллина