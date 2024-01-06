Ирак собирается отказаться от импорта нефтепродуктов в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В наступившем году в планы Ирака входит прекращение импорта нефтепродуктов. Такое заявление сделал официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

— В 2024 году Ирак будет больше полагаться на местное производство, а после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов начнут производство, произойдет сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки, — приводит его слова «РИА Новости».

Сегодня Ирак ввозит некоторые виды нефтепродуктов, в число которых входит улучшенный бензин, для восполнения дефицита на местном рынке.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани отмечал 1 апреля прошлого года, что его правительство ставит перед собой цель повысить производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов для отказа от импорта.

Напомним, большая часть российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пришлась на Китай и Индию. В Европу доля поставок сократилось примерно в 10 раз.



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Галия Гарифуллина