Российские ПВО сбили над Крымом четыре ракеты ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Сегодня около 00.30 над Крымским полуостровом уничтожили четыре украинские ракеты. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

— 6 января около 00.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве ранее также отметили, что вчера вечером над западной частью акватории Черного моря были перехвачены пять украинских беспилотников.



Напомним, вчера ночью дежурными средствами ПВО России были уничтожены и перехвачены 36 украинский беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края.

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Галия Гарифуллина