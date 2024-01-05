Учитель физики из Казани дал открытый урок в финале федерального конкурса «Классная тема!»

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта телеканала "Россия 1»

Учитель физики из Казани Радик Хабиров оказался одним из семи финалистов второго сезона образовательного гранд-шоу «Классная тема!» Программа вышла в эфир телеканала «Россия 1» 5 января.

Благодаря своей неординарной увлекательной методике преподавания и обаянию казанский педагог смог в первичном отборе, проходившем осенью прошлого года, обойти 7 тысяч своих коллег из 89 регионов страны, также приславших заявки на конкурс, а потом и 28 полуфиналистов, которых определяла экспертная комиссией из специалистов в сфере педагогики и воспитания, режиссеров и продюсеров.

Вместе с учителем из Казани в финал конкурса пробились учитель биологии из Нижегородской области Анастасия Кондина, учитель географии из Крыма Александр Пинежанинов, историк из Москвы Александр Оджо, преподаватель математики из Ростовской области Андрей Лётцев, учитель русского языка и литературы из ДНР Никита Никитюк и учитель химии из Липецкой области Екатерина Сигарева. Их выбрали в результате открытого голосования в социальной сети «ВКонтакте».

Каждый из них провел свой финальный «открытый урок», где учениками стали как телезрители, так и гости студии: известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино, выходившие к «доске» и лично поучаствовавшие в необычных опытах и экспериментах из стандартной школьной программы.

Так, Радик Хабиров научил певца Дмитрия Колдуна и актрису Алену Бабенко не бояться молний, проскакивающих между людьми, телеведущая Светлана Абрамова стала с его помощью «проводом» для электрической лампочки, а олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина накрутила педали на яркую новогоднюю елочную гирлянду. Сам же физик объяснил природу всех «чудес» и продемонстрировал по каким принципам работает электрофорная машина, шар и трансформатор Теслы и даже как потрогать молнию.

Шар Теслы realnoevremya.ru/Галия Шакирова

По признанию педагога, он не сразу стал учителем. Вначале Хабиров поступил в строительный университет. Уже после окончания вуза и начала работы по специальности он понял, что выбрал не тот путь. Благодаря друзьям один из самых ярких педагогов конкурса попал в школу.

— Учительская профессия не ограничивается уроками у доски, — объяснил свой нестандартный подход к предмету и своим ученикам финалист федерального телевизионного проекта.

По его мнению, щоу — это новый, современный метод преподнесения информации.

Однако победителем второго сезона «Классной темы» стала учитель химии Екатерина Сигарева. В финале она показала во всех смыслах яркие опыты, объясняющие, как могут протекать химические реакции. На примере бенгальских огней Сигарева рассказала об окислении металлов, а уксусная кислота и свечи помогли понять ее «ученикам» как с помощью углекислоты можно потушить пламя.

В качестве награды педагог из Липецкой области получила сертификат на создание авторской программы на федеральном канале.

Проект «Классная тема!», организованный по поручению президента России Владимира Путина министерством просвещения РФ и телеканалом «Россия», призван продемонстрировать возможности современной педагогики, повысить престиж профессии учителя и дать возможность самым ярким педагогам широко представить свои уникальные разработки и методики преподавания по разным предметам.

Галия Шакирова