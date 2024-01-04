Топ-5 мест для мини-путешествия в новогодние праздники по Татарстану

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В новогодние праздники, которые длятся чуть больше недели, многие задаются вопросом, как провести эти дни максимально ярко и насыщенно. Одним из лучших решений этой дилеммы является мини-путешествие по интересным местам Татарстана с друзьями или семьей. «Реальное время» месте с «Яндекс. Путешествиями» составили для вас подборку уникальных мест, куда вы сможете отправиться в новогодние каникулы.



Остров-град Свияжск

Как добраться: из Казани до острова можно добраться менее чем за полтора часа на электричке или рейсовом автобусе.

Свияжск — это целый комплекс деревянного зодчества XVI века, расположенный на месте, где река Свияга впадает в Волгу. В древнем городе находится множество соборов, храмов и музеев, где хранятся старинные предметы, которые рассказывают об истории бывшей крепости: костюмы воинов, оружия, керамические изделия, монеты и многое другое. Гуляя по мощеным улочкам Свияжска, вы сполна насладитесь речными видами и местной архитектурой.

Наиболее ценными экспонатами считаются прижизненный портрет Ивана Грозного и цикл фресок XVI века.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тетюши

Как добраться: из Казани можно доехать за 2,5 часа на маршрутке №575, которая отходит от остановки “ТПУ Казань-2”.

Это еще один старинный город Татарстана — улочки, на которых расположены маленькие деревянные дома и величественные кирпичные купеческие особняки XIX века, помогут вам почувствовать его историю. В одном из таких особняков и расположился Музей истории Тетюшского края, где хранятся артефакты и предметы купцов: картины, скульптуры, коллекционное оружие, раритетная мебель, посуда.

Обратить внимание стоит и на смотровые площадки города — Тетюши расположены на крутом берегу Волги, поэтому оттуда открываются потрясающие виды на лесные окрестности и реку.



памятник огромной белуге, которую выловили в Тетюшах realnoevremya.ru (архив)

Болгар

Как добраться: до Болгара проще всего доехать на машине за 2,5 часа по дороге Р239.

Болгар, который в древности был столицей средневековой Волжской Булгарии и Золотой Орды, раскинулся на берегу Волги. Город до сих пор сохранил в себе множество достопримечательностей того времени. Под открытым небом в нем можно посетить крытые выставки, которые расскажут о культуре и быте древних болгар.

Особое внимание стоит уделить одноименному музею-заповеднику, в котором сохранились памятники архитектуры XIII-XIV веков: фундаменты зданий, мавзолеи, руины соборной крепости-мечети и минареты.

realnoevremya.ru (архив)

Елабуга

Как добраться: из Казани сюда можно доехать за три часа на рейсовом автобусе.

В этом татарстанском городе до сих пор ощущается атмосфера маленького купеческого городка XIX столетия, которую создают особняки и храмы того времени. Однако историю этого места хранят не только они, но и средневековый комплекс «Чёртово», который состоит из руин древнего поселения. Именно там можно увидеть памятники архитектуры, уцелевшие со времен Волжской Булгарии: руины Соборной мечети XI века, каменная башня Х-XIV веков и многое другое.

Помимо памятников зодчества, Елабуга впечатляет своими потрясающими видами на окрестности города. Возле комплекса открываются живописные пейзажи на леса, поля и реки.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Музей «Татар Авылы»

Как добраться: от остановки “ТПУ Казань-2” отъезжает автобусе №4570, на котором можно доехать до музея за час.

«Татар Авылы» — это этнографическая деревня, которая повторяет быт татар XIX веке. В интерактивном музее под открытом небом можно пройтись по подворьям и посмотреть на старинные избы, мельницу и другие постройки деревянного зодчества. Интересно, что все они отличаются друг от друга внешним видом и внутренним убранством в зависимости о того, кто проживал в домах — крестьяне, ремесленники или купцы.

Помимо прогулок по комплексу, у всех посетителей есть возможность попробовать на себе быт татар, например, принять участие в мастер-классе по приготовлению традиционных лепешек кыстыбый, а также своими руками сделать памятный подарок в гончарной мастерской или в кузнице.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

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Илина Хакимова