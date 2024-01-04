Владимир Путин назначил трех судей в Татарстане

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителей президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации.

Судьями Верховного суда Татарстана назначены Алмаз Газтдинов и Рамиля Кутнаева.

Они приступят к исполнению своих обязанностей в наступившем году. Газтдинов ранее рассматривал дела в Московском райсуде Казани, Кутнаева последние три года осуществляла правосудие в Бугульме.

Тем же указом президента назначение на должность судьи Нижнекамского горсуда получил теперь уже бывший мировой судья из Заинского района Айзат Мингазов.



Ранее, в декабре прошлого года, Владимир Путин подписал указ, согласно которому пост председателя Заинского городского суда занял Рамиль Бикмиев, заместителем председателя Авиастроительного районного суда Казани стал Артем Никифоров, судьей Азнакаевского городского суда стала Ирина Газизова, Альметьевского городского суда — Флера Аблакова, Нижнекамского городского суда — Алсу Ахмадеева и Алиса Ахметова, Лаишевского районного суда — Наиля Ахмадеева.



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Илина Хакимова, Ирина Плотникова