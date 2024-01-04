«Ак Барс» командировал трех хоккеистов в «Нефтяник»

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Казанский ХК «Ак Барс» командировал в «Нефтяник» трех игроков: защитника Всеволода Альметкина, нападающих Максима Быкова и Артура Бровкина. Об этом сообщили в пресс-служб ХК «Нефтяник».

У Всеволода Альметкина на счету в текущем сезоне КХЛ 11 игр в «Ак Барсе» без набранных очков при показателе полезности «+5».

Максим Быков в КХЛ провел 29 игр в составе «Ак Барса», набрав 4 (3+1) очка. Артур Бровкин же начинал сезон в «Нефтянике», после чего был вызван в казанский клуб, где принял участие в 5 играх, не сумев отметиться набранными очками.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце прошлого года «Ак Барс» и «Металлург» обменялись хоккеистами. В казанский клуб перешел 27-летний нападающий Семен Кошелев.

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Илина Хакимова