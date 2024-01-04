Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев-контрактников

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях, и членов их семей. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

— С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации <...> вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения специальной военной операции военную службу, — говорится в документе.

скриншот realnoevremya.ru / приложение к указу

Кроме этого, согласно указу, подать заявление о приеме в российское гражданство также смогут иностранцы, уволенные в период СВО с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья; по достижении ими предельного возраста; по истечении срока контракта, а также в связи с прекращением действия военного положения.

Право на получение гражданства РФ могут иметь и родственники указанных категорий иностранных граждан.

В ноябре президент России Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина. Прежние президентские нормативные акты, действовавшие до принятия нового закона о гражданстве, утрачивают силу. Сам текст присяги гражданина России остался прежним.



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Илина Хакимова