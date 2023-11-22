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Владимир Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства России

22:27, 22.11.2023
Владимир Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства России
Фото: скриншот realnoevremya.ru их сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина. Соответствующий указ главы государства подписан в связи с принятием в апреле нового федерального закона «О гражданстве РФ».

Указ утверждает и другие документы, бланки и прочее, касающиеся гражданства. Прежние президентские нормативные акты, действовавшие до принятия нового закона о гражданстве, утрачивают силу. Сам текст присяги гражданина России остался прежним.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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