Владимир Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства России
Президент России Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина. Соответствующий указ главы государства подписан в связи с принятием в апреле нового федерального закона «О гражданстве РФ».
Указ утверждает и другие документы, бланки и прочее, касающиеся гражданства. Прежние президентские нормативные акты, действовавшие до принятия нового закона о гражданстве, утрачивают силу. Сам текст присяги гражданина России остался прежним.
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