Спасатели эвакуировали татарстанцев, застрявших на Волге со снегоходом

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео ГУ МЧС России по Татарстану

Вчера поздно вечером сотрудники МЧС спасли семью, оказавшуюся на Волге вблизи деревни Красновидово Камско-Устьинского района с заглохшим снегоходом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Как уточняется, семья, состоящая из женатой пары и троих детей (6, 14 и 17 лет) находилась в полутора километрах от берега при сильном ветре и температуре -20°C.

На место выехали спасатели на судне на воздушной подушке, которые впоследствии доставили женщину и троих детей на берег в теплом салоне. Мужчина же остался на месте и, отремонтировав снегоход, смог самостоятельно вернуться домой.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани поздним вечером 30 декабря двое мужчин провалились под лед на снегоходе. Происшествие случилось на реке Казанке возле Ленинской дамбы со стороны цирка. Обошлось без пострадавших.

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Илина Хакимова