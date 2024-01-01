В Казани в субботу двое мужчин на снегоходе провалились под лед

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани поздним вечером 30 декабря двое мужчин провалились под лед на снегоходе. Происшествие случилось на реке Казанке возле Ленинской дамбы со стороны цирка, мужчины сами выбрались из воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Провалившимся под лед помог проходивший мимо очевидец. Снегоход остался под водой. К месту прибыл пожарный расчет ПСЧ-3, но его помощь не потребовалась. Один мужчина был в нижнем белье, второй в одежде.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Как отметил главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов, лед под мостом и в подобных местах, где есть сужение, всегда тонкий, поскольку скорость течения воды в сужении увеличивается. Поэтому под Ленинским мостом все снегоходы обычно проезжают по дамбе.

Такие коварные места есть не только под мостом. Например, коса на казанском полуострове «Локомотив» имеет водный проход шириной 5 метров, выкопанный летом, чтобы не объезжать. Там так же наблюдается открытая вода.

В начале декабря в Чистопольском районе Татарстана, вблизи села Галактионово, на реке Каме под лед провалился рыбак. Он находился на еще не сформировавшемся, очень тонком льду. Мужчина провалился под лед и звал на помощь. Его тело извлекли в 700 м от берега с глубины 12 метров.

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Маргарита Головатенко