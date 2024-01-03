Глава МИД Турции обвинил Запад в лицемерии из-за позиции по Украине и сектору Газа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что Запад дискредитировал себя на фоне событий в секторе Газа. Глава турецкого внешнеполитического ведомства назвал их позицию «лицемерной».

— Запад и европейцы потеряли всю свою репутацию, все доверие. …Их позиция по вопросу Газы — это то место, где лицемерие достигает своего апогея. Они не могут говорить о принципах, добродетели и морали. Они их полностью игнорируют. Я вижу, что все это прокладывает путь к огромному геостратегическому разрыву, — сказал он в интервью турецкой газете Hürriyet.

Он подчеркнул, что Запад совершенно иначе относится к конфликту между Россией и Украиной.

В конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что его страна объявит Израиль военным преступником и сделает это перед лицом всего международного сообщества.

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Айрат Назипов