Денис Мантуров назвал сроки запуска производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Перезапустить производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen планируется в первом полугодии 2024 года. Такие планы ТАСС озвучил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

— Компании «Арт-Финанс» принадлежит завод Volkswagen в Калуге, по которому найден индустриальный зарубежный партнер. В Калуге выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года, — сказал он.

В мае прошлого года немецкий концерн Volkswagen продал российские активы компании ООО «Арт-Финанс» за €125 миллионов.

В марте 2022 года Volkswagen объявил о приостановке производства на заводе из-за проблем с поставками компонентов. Штату подразделения концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили добровольно уволиться в течение июня и получить за это компенсацию.

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Айрат Назипов