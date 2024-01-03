Молодежный оздоровительный лагерь под Бугульмой остался без воды — детей просят забрать домой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Молодежный оздоровительный центр им. А.Д. Губина, который находится в селе Малая Бугульма, остался без воды. Администрация просит родителей забрать детей домой.

— В связи с аварийным отключением холодного и горячего водоснабжения в лагере вынуждены попросить вас забрать детей домой. Возврат за неиспользованные дни вы сможете сделать в централизованной бухгалтерии с 9 января. Приносим извинения за причиненные неудобства, — говорится в сообщении группы.

Мнения родителей относительно ситуации разделились. Большинство поддержали директора центра, другие высказали свое недовольство. В комментариях администрация пообещала вернуть родителям деньги. Там уточнили, что вернуться обратно в эти каникулы дети уже не смогут.

— К сожалению, вернуться в январские каникулы будет невозможно, так как требуются ремонтные работы на электроскважине. Еще раз просим извинения за предоставленные неудобства, — ответили родителям.

Сегодня министр по делам молодежи республики Ринат Садыков сообщил, что на новогодних каникулах в лагерях Татарстана отдыхают 5,6 тысячи детей.

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Айрат Назипов