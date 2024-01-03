Свыше 5,6 тысяч детей отдыхают в лагерях Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В лагерях Татарстана стартовали новогодние каникулы. На их территории заехали более 5,6 тысяч детей, рассказал министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Он уточнил, что особое внимание уделят детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Всего на отдых отправят 297 таких детей.

Для каждого ребенка в лагерях подготовили спортивные, творческие и образовательные мероприятия. Они направлены на патриотическое и духовное воспитание, а также на формирование привычки к здоровому образу жизни.

Напомним, замминистра науки и образования Татарстана Алсу Асадуллина рассказала, что в 2023 году в пришкольных лагерях отдохнули 2 268 детей, родители которых принимают участие в специальной военной операции.

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Айрат Назипов