ВМФ России получит ракетный корабль «Буря» и подлодку «Кронштадт»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

В этом году состав Военно-морского флота России пополнят ракетный корабль «Буря» и подводная лодка «Кронштадт». Они уже прошли испытания в Балтийском море, информирует Минобороны России.

После завершения государственных испытаний военно-морской флаг будет поднят на атомном подводном ракетном крейсере «Архангельск» проекта «Ясень-М», предназначенном для подводных сил Северного флота. В свою очередь, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты усилят несколько малых ракетных и патрульных кораблей, а также морских тральщиков.

До конца года на воду спустят очередной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Пожарский», четвертый фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Исаков», корвет проекта 20385 «Проворный», морские тральщики проекта 12700, малые ракетные корабли проектов 22800 и 21631, патрульные корабли и большую подводную лодку проекта 636.3 «Якутск» и ряд других кораблей.

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

В ноябре новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» выполнил успешный испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на Камчатке. Головные части ракеты достигли своей цели в назначенное время.

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Айрат Назипов