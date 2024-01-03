Мария Захарова поздравила США с рекордным госдолгом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила США с новым долгом. Он превысил порог в $34 триллиона.

— Госдолг США превысил $34 трлн. С Новым госдолгом, — написала она в своем telegram-канале.

По данным американского Минфина, госдолг страны в настоящее время составляет $34,001 трлн. Такой отметки он достиг впервые в своей истории.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Предыдущий рекордный размер госдолга, $33 трлн, зафиксировали в середине сентября 2023 года. В том же месяце Россия сократила объем вложений в американские гособлигации с $73 млн до $31 миллиона.

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Айрат Назипов