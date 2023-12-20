Россия более чем в два раза сократила вложения в гособлигации США в октябре

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В октябре Россия сократила объем вложений в американские гособлигации с $73 млн до $31 млн. Таким образом, показатель упал более чем в два раза, свидетельствуют данные американского Минфина.

На долгосрочные облигации в российском портфеле приходится $28 миллионов (против $61 млн в сентябре), а оставшиеся три (против $12 млн в сентябре) — на краткосрочные.

Объем вложений в американские гособлигации сокращался с февраля по июль этого года, после чего он снова стал нарастать. Напомним, в феврале показатель был на уровне $75 млн, а в июле он упал до $29 млн.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Подчеркнем, что Россия начала резко сокращать свои вложения в госдолг США весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

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Айрат Назипов