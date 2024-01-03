Кабмин России продлил упрощенный порядок ввоза в страну электроники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство продлило до конца 2024 года упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как объяснили в правительстве, решение позволит обеспечить потребителей товарами, содержащими оборудование для шифрования. Речь идет в том числе о смартфонах, планшетах, ноутбуках, компьютерах, микросхемах и рациях.

Упрощенный порядок касается процедуры выдачи разрешительных документов для ввоза указанной продукции, а также их представления таможенным органам.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Впервые правительство упростило ввоз в Россию смартфонов и микросхем в мае 2022 года. Позднее упрощенный порядок продлили до конца 2023 года.

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Айрат Назипов