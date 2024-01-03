Татарстанец погиб на пожаре из-за неосторожности при курении
Из-за неосторожности при курении на пожаре в Рыбно-Слободском районе Татарстана погиб 55-летний мужчина. Трагедия произошла в селе Шумково.
По прибытии первого пожарного подразделения горел одноэтажный бревенчатый жилой дом на площади 80 квадратных метров. Во время разбора сгоревших конструкций сотрудники пожарной охраны нашли тело мужчины.
Это уже третий смертельный случай за новогодние каникулы. В воскресенье, 31 декабря, почти за 3 часа до Нового года в селе Зубаирово загорелся дом. В результате пожара скончались 47-летний мужчина и 39-летняя женщина.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым