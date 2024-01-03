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Татарстанец погиб на пожаре из-за неосторожности при курении

08:17, 03.01.2024
Татарстанец погиб на пожаре из-за неосторожности при курении
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Из-за неосторожности при курении на пожаре в Рыбно-Слободском районе Татарстана погиб 55-летний мужчина. Трагедия произошла в селе Шумково.

По прибытии первого пожарного подразделения горел одноэтажный бревенчатый жилой дом на площади 80 квадратных метров. Во время разбора сгоревших конструкций сотрудники пожарной охраны нашли тело мужчины.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Это уже третий смертельный случай за новогодние каникулы. В воскресенье, 31 декабря, почти за 3 часа до Нового года в селе Зубаирово загорелся дом. В результате пожара скончались 47-летний мужчина и 39-летняя женщина.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
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