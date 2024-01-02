Из-за морозов в Казани отменили интерактивную программу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за холодной погоды у казанской «Чаши» отменили программу, которая связана с путешествием «дракона». Мероприятие должно было состояться сегодня в 17:00.

Как рассказали в Управлении культуры исполкома Казани, программу проведут завтра. Символ Нового года можно будет увидеть на трех локациях: на улице Баумана, на парковке у ТЦ «Парк Хаус» и в парке им. Горького в период с 17:00 до 19:00.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, с 2 по 5 января по общественным пространствам Казани будет перемещаться символ 2024 года — дракон. Поймавших его ждет приз.

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Айрат Назипов