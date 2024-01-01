Эксперт: биржевые цены на газ в Европе в 2024 году вырастут на 15,5%

Фото: realnoevremya.ru

Биржевые цены на газ в Европе в 2024 году поднимутся на 15,5% и достигнут показателя в $560 за 1 тыс. куб. м, спрогнозировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.



Из-за погоды биржевые цены могут как упасть до $350, так и подскочить до $900, сообщил он «РИА Новости».

Прогноз цены на газ повышается на $50 для 2025 года — до $350 за 1 тыс. куб. м.

Газ торгуется по $400—500 за 1 тыс. куб. м, отметил собеседник агентства.

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Маргарита Головатенко